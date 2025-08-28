Autopsia sul giovane morto davanti al pc, si allungano i tempi

agenzia

Indossava una maschera antigas,avanza l'ipotesi del soffocamento

PESCARA, 28 AGO – È ancora in corso l’autopsia sul corpo di Leonardo Di Loreto, il 27enne di Roseto degli Abruzzi trovato morto la sera del 24 agosto scorso davanti al suo pc con indosso una maschera antigas collegata a una bomboletta di gas refrigerante. A condurre l’esame, disposto dalla Procura di Teramo e cominciato già dalla tarda mattinata, è l’anatomopatologo Davide Girolami. Al momento l’ipotesi più accreditata è che il ragazzo possa aver perso la vita per soffocamento proprio a causa del gas refrigerante contenuto nella bomboletta. Potrebbe dunque essersi trattato di un gesto volontario o di un gioco sottovalutato e finito male. Si attende comunque l’esito dell’esame medico per avere ulteriori chiarezze sul caso. I carabinieri, inoltre, stanno conducendo le analisi sui dispositivi elettronici sequestrati in casa del ragazzo, computer e telefonino cellulare, per capire se possa essere stato in qualche modo indotto a mettersi alla prova con qualche tipo di gioco pericoloso o challenge social.

