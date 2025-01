Autoriciclaggio e frode al fisco, Ferrari d’epoca sequestrate

agenzia

Il provvedimento della Procura di Parma ad un commerciante

PARMA, 30 GEN – Tra i bolidi finiti sotto sequestro ci sono anche una Ferrari 340 MM Vignale Spider (appena tre esemplari costruiti dalla casa di Maranello) e una Ferrari 275 GTB/2 di color verde pino, prodotta, in tale colorazione, in appena sei esemplari. E poi altri modelli di “rosse”, Lamborghini e Porsche: in tutto 18 veicoli. Guardia di Finanza di Bologna e di Parma hanno eseguito un decreto emesso in via di urgenza dalla Procura di Parma a carico di un parmigiano, sconosciuto al Fisco, risultato commerciante di autoveicoli di pregio da circa 25 anni. E’ indagato per autoriciclaggio e omessa dichiarazione. Secondo le Fiamme gialle sono vari gli escamotages utilizzati: prestanome, false radiazioni “per esportazione” delle auto (private delle targhe, potevano essere commercializzate senza alcuna formalità), l’utilizzo di metodi di pagamento non tracciabili (prevalentemente contante) e conti correnti esteri (in parte detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata). Tra il 2019 e il dicembre 2024, avrebbe posto in vendita diverse autovetture di alta gamma (con evasione per circa 1,2 milioni di euro), che a loro volta sarebbero state acquistate reinvestendo proventi delittuosi realizzati negli anni precedenti. Era una sorta di catena infinita, secondo gli investigatori, nella quale, per un verso, le vendite di auto di lusso alimentavano il patrimonio dell’interessato e, per altro verso, le omesse dichiarazioni dei redditi consentivano di accantonare altra liquidità da investire in ulteriori acquisti, che, a loro volta, avrebbero generato altri proventi, e così via. Il decreto è stato adottato dalla Procura per pervenire al sequestro di risorse per circa 7,7 milioni di euro.

