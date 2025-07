Autorizzato l’abbattimento di due lupi in val Venosta

agenzia

Il compito è stato affidato al Corpo forestale altoatesino

BOLZANO, 31 LUG – Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher ha firmato un’autorizzazione al prelievo di due lupi in Alta Val Venosta. Nel periodo compreso tra maggio e luglio 2025, in Alta Val Venosta, si sono verificati 31 attacchi a animali al pascolo, confermati e documentati dall’autorità forestale come attacchi di lupi, informa la Provincia. Nella stessa zona, nella precedente stagione alpestre erano già stati registrati 42 attacchi. Le malghe interessate sono state dichiarate zone di protezione dei pascoli. I proprietari hanno comunque adottato misure di protezione del bestiame, che però non sono riuscite a impedire gli eventi dannosi. Sia l’Osservatorio faunistico provinciale che l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) hanno espresso parere favorevole al prelievo di due lupi ai sensi della legge provinciale 10/2023. L’autorizzazione al prelievo ha una validità di 60 giorni. Il Corpo forestale provinciale è incaricato del prelievo dei due lupi.

