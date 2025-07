Autotreno carico di birra si ribalta nel Lodigiano

agenzia

LODI, 29 LUG – ;Un autotreno che trasportava birra si è ribaltato stamani all’alba lungo la strada provinciale 16, all’altezza del Comune di Zelo Buon Persico, nel Lodigiano: il mezzo ha ostruito entrambe le corsie. A dare l’allarme sono stati gli automobilisti di passaggio. L’autista, una donna di 48 anni, è stata visitata sul posto dal soccorso sanitario e non ha avuto bisogno di essere trasportata in ospedale. Per rimuovere l’autotreno dalla carreggiata i vigili del fuoco hanno utilizzato una auto-pompa serbatoio e un’autogru. Sull’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, indagano i carabinieri di Lodi.

