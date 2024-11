Aveva 87 kg di cocaina, arrestato trafficante internazionale

agenzia

Da Barcellona era sbarcato a Civitavecchia, 10 mln valore droga

ROMA, 22 NOV – La Polizia di Stato di Civitavecchia ha arrestato un trafficante internazionale di droga sbarcato dal traghetto proveniente da Barcellona con 87 kg di cocaina pura del valore commerciale di circa 10 milioni di euro. Lo stupefacente era nascosto in un ampio doppiofondo collocato nell’abitacolo di un trattore stradale con agganciato un semirimorchio. Il trattore era stato individuato dai poliziotti della Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia tra i veicoli da sottoporre a controllo dopo un’attenta disamina della lista dei passeggeri in arrivo da Barcellona. A insospettire gli agenti il nervosismo del conducente che si era mostrato poco collaborativo soprattutto quando il cane poliziotto “Eviva” si era avvicinato al camion. Di qui la decisione di verificare attentamente il contenuto del semirimorchio scaricando la merce trasportata e procedendo successivamente a controllare l’abitacolo del camion. Proprio all’interno del posto guida, Eviva segnalava la contaminazione da stupefacente, che però da un esame visivo non risultava individuabile. Poi la scoperta di 2 telecomandi simili a quelli utilizzati per l’apertura dei cancelli elettrici che una volta azionali hanno rimosso automaticamente dal loro alloggiamento i due sedili dell’abitacolo svelando l’ ampio doppiofondo in cui erano nascosti 79 panetti di cocaina. L’autista del veicolo è stato portato nel carcere di Aurelia a disposizione del sostituto procuratore titolare delle indagini, Martina Frattin.

