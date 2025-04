Aviere Usaf muore fuori discoteca, indagini in corso

agenzia

Di stanza ad Aviano. Cause decesso in fase di investigazione

AVIANO, 25 APR – Un aviere di stanza al 31/o Fighter Wing della Base Usaf di Aviano (Pordenone) è deceduto nelle prime ore di oggi. Lo rendono noto, congiuntamente, il Comando italiano dell’aeroporto e il 31° Fighter Wing Public Affairs Office, specificando che “le cause del decesso sono in fase di investigazione”. Secondo quanto si è appreso, l’uomo, un sergente, di 29 anni, si era recato, con amici, in una discoteca di Montereale Valcellina, dove era anche stato segnalato dal personale della security interna per alcuni atteggiamenti molesti, indotti probabilmente dall’assunzione smodata di alcolici. A un certo punto, è uscito nel giardino e si è accasciato improvvisamente al suolo: i carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, escludono al momento responsabilità di terzi. Immediatamente soccorso dal personale sanitario, il militare è stato condotto in Pronto soccorso a Pordenone, dov’è spirato pochi minuti dopo l’arrivo, per arresto cardiocircolatorio. “Rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici del nostro aviere – ha dichiarato il brigadier generale Tad Clark, comandante del 31° Fighter Wing – La nostra priorità è aiutare il nostro team e famiglia in questo momento difficile, e ulteriori informazioni verranno condivise appena disponibili.” Come da prassi negli Stati Uniti, il nome dell’aviere verrà reso noto soltanto trascorse 24 ore dalla notifica ai familiari.

