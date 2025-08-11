Avvistato il cadavere di un alpinista sul Cervino

agenzia

Soccorritori italiani cercavano un francese disperso

AOSTA, 11 AGO – Il cadavere di un alpinista è stato avvistato in elicottero dai soccorritori italiani sul versante svizzero del Cervino. Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia e Soccorso alpino valdostano erano impegnati nelle ricerche di un alpinista francese, che risultava disperso durante l’ascesa del versante italiano del Cervino. Sono state quindi subito avvisate le autorità elvetiche, competenti per territorio, e i familiari del disperso. Al momento non c’è certezza che il corpo sia il suo, anche se i soccorritori lo ritengono probabile, non essendo stati segnalati altri mancati rientri negli ultimi giorni. Il corpo dell’alpinista si trova a circa 3.300 metri di quota, in un canale che scende dalla colle del Leone. E’ possibile che sia caduto da una ripida parete, la ‘Cheminée’, che si trova 400 metri più in alto. In base a una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto nei giorni scorsi, ma ai soccorritori l’allarme per il mancato rientro è arrivato solo oggi.

