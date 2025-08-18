Azienda produttrice,con il Taser nessun danno nel 99,7% dei casi

agenzia

'Non ci sono prove del rapporto causa-effetto tra uso e decessi

ROMA, 18 AGO – “Ad oggi non esistono evidenze scientifiche che dimostrino una correlazione diretta di causa-effetto tra l’utilizzo del Taser e il decesso dei soggetti colpiti. I dispositivi Taser sono progettati per ridurre i rischi sia per gli operatori delle forze dell’ordine sia per i cittadini, offrendo un’alternativa non letale all’uso delle armi da fuoco”. Lo dichiara in una nota la Axon, la società produttrice e distributrice del dispositivo di sicurezza Taser che viene usato dalle forze dell’ordine italiane. “Il funzionamento del Taser si basa su impulsi elettrici a basso amperaggio – spiega l’azienda dopo le recenti vicende di cronaca con due morti – che inducono una temporanea incapacità neuromuscolare, con effetto che cessa immediatamente al termine del ciclo. Studi indipendenti, tra cui la ricerca della Wake Forest University School of Medicine, hanno dimostrato che nel 99,7% dei casi non si registrano danni permanenti, se non lesioni lievi causate prevalentemente da cadute”. Axon, si aggiunge, “conferma la propria massima collaborazione con le autorità competenti e sottolinea l’importanza di attendere l’esito delle indagini e degli esami autoptici prima di formulare qualsiasi valutazione sulle cause dei singoli decessi”.

