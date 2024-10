Baby gang circonda e schiaffeggia 14enne per un euro

agenzia

Sette studenti minorenni denunciati a Treviso

TREVISO, 10 OTT – Un gruppo di sette studenti della scuola superiore, di età compresa tra i 15 ed i 16 anni, è stato denunciato per minacce, percosse e rapina ai danni di un 14enne, circondato e aggredito nel centro di Treviso. Il “bottino” ricavato dall’azione compiuta in concorso è di poco meno di un euro. Segnalati alle forze dell’ordine dalla stessa vittima, schiaffeggiata per costringerla a consegnare il denaro, i baby rapinatori sono stati denunciati alla Procura per i minorenni di Venezia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA