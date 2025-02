Babysitter uccisa a Milano, iniziato sopralluogo nella casa

agenzia

Perquisizioni e rilievi alla ricerca di tracce

MILANO, 11 FEB – Sono incominciati gli accertamenti tecnici a casa di Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, il salvadoriano che ha ammesso di aver strangolato, pur a suo dire non volendo farla morire, la compagna Jhoanna Nataly Quintanilla e di aver nascosto il corpo simulando un allontanamento volontario della donna. Questa mattina gli uomini della Sezione Rilievi del Comando provinciale di Milano e gli investigatori del Nucleo investigativo sono entrati nell’appartamento in piazza dei Daini, nella zona nord del capoluogo lombardo dove è in corso il sopralluogo tecnico-scientifico finalizzato soprattutto alla ricerca di tracce. Sempre stamani sono riprese le ricerche dei carabinieri – assieme a un’apposita squadra dei vigili del fuoco dotata di drone e coordinati dalla pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunto Letizia Mannella – nei campi tra Inzago e Cassano d’Adda, in provincia di Milano. La base operativa è nella caserma della Compagnia di Cassano D’Adda.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA