Bacia una ragazzina fuori da scuola media, 30enne arrestato

A Verbania, è ai domiciliari accusato di violenza sessuale

VERBANIA, 03 MAG – Un uomo di 30 anni, residente a Verbania e di nazionalità straniera, è stato arrestato dalla polizia a Verbania con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una minore di 11 anni. Secondo quanto riferito dalla questura, l’uomo ha avvicinato e importunato alcune ragazzine all’uscita della scuola media ‘Quasimodo’ di Intra, dando un bacio sul volto a una di loro. L’uomo è stato posto ai domiciliari. Il fatto è accaduto nel pomeriggio del 29 aprile. A chiedere aiuto alle forze dell’ordine sono stati alcuni compagni di scuola che hanno assistito alle molestie. In particolare, l’uomo ha avvicinato una minore infilandole un braccio sotto al suo con la volontà di scattare una foto, per poi dirigersi verso un’altra ragazzina chiedendole il numero di telefono e un bacio. Di fronte al suo rifiuto, l’uomo l’ha comunque baciata sul volto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il 30enne si trovava nei pressi di un bar, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta probabilmente ad alcol o droghe. L’uomo è stato sanzionato per uso personale di sostanza stupefacente e segnalato per molestie e ubriachezza molesta. I minori coinvolti, tra cui le ragazzine apparse particolarmente turbate e spaventate dall’accaduto, sono stati ascoltati in questura dove sono state raccolte le querele.

