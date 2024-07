Bagnante 70enne muore in spiaggia Puglia, è il terzo in 24 ore

agenzia

L'ultima vittima a Giovinazzo, nel Barese

BARI, 14 LUG – Un 70enne è morto mentre era in spiaggia a Giovinazzo (Bari), in località Trincea, forse a causa di un malore dovuto al caldo. Il personale del 118, chiamato da alcuni bagnanti che avevano visto l’uomo accasciarsi, ha tentato di rianimare il 70enne ma non c’è stato nulla da fare. E’ il terzo decesso in 24 ore sulle spiagge pugliesi. Ieri altre due persone, di circa 70 anni, sono morte: una a Bari, sulla spiaggia di Pane e pomodoro, l’altra in Salento, sul litorale di Porto Cesareo.

