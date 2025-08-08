Bagnini precettati a Rimini, ma lo sciopero è confermato

agenzia

Domani anche corteo sul lungomare, invitati cittadini e turisti

BOLOGNA, 08 AGO – Confermato dalla Filcams-Cgil lo sciopero dei bagnini di salvataggio proclamato per domani e che prevede anche un corteo di protesta sul lungomare cui sono invitati a partecipare cittadini e turisti. La mobilitazione, spiega lo stesso sindacato che intende impugnare i provvedimenti adottati dalla Prefettura di Rimini, viene confermata malgrado la precettazione per circa 200 lavoratori. “L’epilogo di questa vicenda – fa sapere la Cgil – è emblematico del fatto che sul demanio a quanto pare i servizi pubblici in spiaggia sono essenziali quando fa comodo ed a nostro avviso evidenzia l’esigenza che tutti i cittadini richiedano maggiore democraticità per le decisioni che impattano gli interessi collettivi sulle aree demaniali della nostra costa”. Il corteo di protesta resta confermato: la Filcams-Cgil invita cittadini, turisti e associazioni a unirsi ai marinai di salvataggio in un corteo di protesta, che si terrà sabato a partire dalle ore 12.30, con partenza dal bagno 36-37 e arrivo a piazzale Boscovich, affacciato sul porto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA