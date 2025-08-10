Bahri Yanbu ha lasciato Genova, cannone fuori dal porto

agenzia

Cargo con materiali bellici a bordo in navigazione verso Egitto

GENOVA, 10 AGO – Il cargo saudita Bahri Yanbu ha lasciato il porto di Genova ieri pomeriggio poco dopo le 18:00 diretto al suo prossimo scalo, Alessandria d’Egitto. Attualmente è in navigazione davanti alle coste del Lazio. Il cannone costruito in Italia che si trovava in banchina pronto per essere imbarcato sulla Bahri, dove già si trovavano mezzi militari cingolati e materiali esplodenti di provenienza americana imbarcati in Usa, è invece stato trasferito fuori dal porto di Genova dopo le proteste dei portuali della Calp e della Filt Cgil che ne hanno bloccato l’imbarco. La procura di Genova che ha aperto un fascicolo per accertare la violazione o meno della legge che regola il passaggio delle armi dai porti italiani, ha delegato digos e Capitaneria di porto per gli accertamenti di rito.

