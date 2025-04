Baldo Reina e Francesco Montenegro, chi sono i due cardinali siciliani che entreranno in Conclave

la morte del papa

Restano fuori invece De Giorgi e Romeo che hanno superato gli 80 anni di età

Saranno due i siciliani che nelle prossime ore entreranno in Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco. Si tratta del cardinale Baldo Reina originario di San Giovanni Gemini nell’Agrigentino e del cardinale Francesco Montenegro, messinese, ex arcivescovo di Agrigento. Saranno i due siciliani tra i 135 cardinali che nella Cappella Sistina eleggereanno il nuovo Papa.

Francesco Montenegro, 79 anni, e dunque al limite per entrare in Conclave, è stato arcivescovo di Agrigento ed anche stato presieente della Caritas Italiana. E’ ritenuto tra i più “bergogliani” dell’intero Conclave. Non è un caso che la prima visita pastorale di Papa Francesco subito dopo l’elezione al soglio pontificio fu a Lampedusa accompagnato proprio da Montenegro.