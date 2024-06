agenzia

Meno di 1 cittadino su 2 ha votato per il sindaco

ROMA, 24 GIU – Per il secondo turno delle elezioni amministrative alla chiusura dei seggi ha votato il 47,71% degli aventi diritto, in forte calo rispetto al primo turno quando era stata del 62,83%. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo e che si riferiscono a tutte le 3.586 sezioni in tutti i comuni al voto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA