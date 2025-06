Ballottaggi, quattro Comuni pugliesi tornano al voto

agenzia

Le sfide a Taranto, Massafra, Triggiano e Orta Nova

TARANTO, 08 GIU – Seggi aperti oggi (dalle 7 alle 23) e domani (dalle 7 alle 15) per il turno di ballottaggio in quattro comuni pugliesi con oltre 15mila abitanti: Taranto, Massafra, Triggiano e Orta Nova. Il voto amministrativo si affianca alla consultazione referendaria nazionale sui temi del lavoro e della cittadinanza. A Taranto si sfidano Piero Bitetti (centrosinistra) e Francesco Tacente (liste civiche più centrodestra). Al primo turno Bitetti ha ottenuto il 37,39% contro il 26,14% di Tacente. In vista del ballottaggio, il centrodestra (il cui candidato sindaco Luca Lazzaro aveva ottenuto il 19,40%) si è compattato su Tacente, mentre Bitetti ha incassato il sostegno esterno del M5S. I pentastellati, che al primo turno avevano candidato la giornalista Annagrazia Angolano ottenendo il 10,91% delle preferenze, per il ballottaggio hanno dato solo un’indicazione di voto per il candidato del centrosinistra senza apparentamento ufficiale. A Triggiano sfida tra Mauro Battista (civico, 35,61% al primo turno) e Giuseppe Toscano (M5S e civiche, 33,82%). Lo scarto iniziale è minimo: circa 250 voti. Il comune torna alle urne dopo il commissariamento legato a vicende giudiziarie. A Massafra in netto vantaggio al primo turno Giancarla Zaccaro (coalizione civica, 46%), che sfida Emanuele Fisicaro (centrodestra, oltre il 31%). Infine, a Orta Nova, Domenico Di Vito (centrosinistra, 40,34%) parte in vantaggio su Gerardo Tarantino (centrodestra, poco oltre il 31%). Circa 800 i voti di differenza al primo turno.

