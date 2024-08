Balneari, nuova incursione Radicali in lido durante lo sciopero

agenzia

'Buttati giù da gestori ombrelloni piantati da noi'

ROMA, 09 AGO – Nel giorno dello sciopero dei balneari, il segretario dei Radicali Italiani Matteo Hallissey, insieme allo streamer Ivan Grieco, ha fatto irruzione in uno stabilimento a Fregene, frazione di Fiumicino, con dieci ombrelloni e un’altra decina di attivisti radicali. “In questo assurdo e ridicolo sciopero, gli ombrelloni li abbiamo portati noi, gratis. Oggi i gestori dello stabilimento dove abbiamo piantato pacificamente i nostri ombrelloni ce li hanno buttati giù, nonostante il supporto che abbiamo ricevuto anche da parte di tanti cittadini che stavano facendo il bagno e sono stufi di questa situazione paradossale”, riferiscono i Radicali. Diretta la polemica con i balneari: “dopo decenni di difesa corporativa dei propri privilegi, i gestori si permettono pure di scioperare. La gestione del Governo è fallimentare. Per non scontentare nessuno, parte per le ‘meritate vacanze’, cavandosela con un compassato ‘decide l’Europa’ e una mappatura delle spiagge ridicola, già bocciata dall’UE.Nell’attesa, i gestori si godono i privilegi, con canoni bassissimi e introiti milionari. Ci auguriamo che questa sia l’ultima estate senza Bolkestein. Servono gare imparziali e trasparenti per assegnare le concessioni, ottenere più introiti per lo Stato, prezzi più bassi e servizi migliori per i cittadini. Lo chiediamo da anni e continueremo a farlo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA