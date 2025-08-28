Bambina arrivata da Gaza sparisce il giorno dopo dall’ospedale

agenzia

A portarla via è stata la madre, ora sono irreperibili

BRESCIA, 28 AGO – È rimasta meno di 24 ore agli Spedali Civili di Brescia la bambina palestinese di sette anni arrivata due settimane fa dalla Striscia di Gaza con un volo umanitario dell’Aeronautica militare. La piccola, affetta da una malformazione ossea, era stata ricoverata in pediatria ma la madre, il mattino successivo, l’ha portata via dall’ospedale senza avvisare medici e infermieri. A ricostruire l’accaduto sono state le telecamere interne del Civile. La notizia è stata riportata oggi dal Giornale di Brescia. La direzione dell’ospedale ha segnalato la vicenda a Prefettura e Questura, ma la donna non avrebbe commesso alcun reato: i palestinesi giunti in Italia godono di protezione internazionale e possono circolare liberamente. Secondo le prime indagini, madre e figlia potrebbero essersi dirette nel Nord Europa.

