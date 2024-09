Bambina ingerisce droga, non sarebbe in pericolo di vita

agenzia

Piccola è ancora in rianimazione a Cosenza in prognosi riservata

COSENZA, 28 SET – È sempre ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale dell’Annunziata a Cosenza ma non sarebbe in pericolo di vita, la bambina di due anni ricoverata da giovedì sera perché avrebbe ingerito accidentalmente della cannabis. La piccola resta comunque in prognosi riservata. E’ ancora intubata e tenuta in ventilazione assistita. Le condizioni cliniche della bimba, secondo quanto si è appreso, sono stabili ma continua il coma farmacologico. Alla piccola è stato anche eseguito un controllo con elettroencefalogramma. I medici dell’ospedale di Cosenza sono adesso in attesa del referto definitivo degli esami tossicologici per stabilire con certezza quale sostanza abbia ingerito la piccola.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA