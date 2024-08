Bambina nasce in autostrada, intervengono elicottero e polizia

agenzia

Si chiama Olimpia, lei e la madre stanno bene

TRENTO, 04 AGO – Una bambina è nata in autostrada, nell’auto dei genitori che si è fermata in una piazzola di sosta. È successo in A22, in direzione nord, nella tratta tra Rovereto e Trento. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia che ha dato assistenza ai neo genitori. La bimba si chiama Olimpia e sta bene. La stradale ha fermato il traffico e fatto intervenire l’elisoccorso, ma la piccola è nata prima dell’arrivo dei medici. La segnalazione è arrivata alle 15.59 da parte della sala operativa di A22: era necessario fare atterrare l’elicottero sulla carreggiata perché una ad una signora in stato interessante si erano rotte le acque in al km 153, all’altezza di Rovereto nord, nel Comune di Volano. Alle 16.07 la polstrada era già sul posto con la bambina già nata. L’elicottero è ripartito senza la madre e la piccola: entrambe stanno bene e sono state trasportate all’ospedale Santa Chiara di Trento in ambulanza, raggiunte poco dopo dal padre in auto. Il traffico è rimasto bloccato per soli 21 minuti, dalle 16.07 alle 16.26.

