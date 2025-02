Bambina travolta da un Suv nel Vicentino, è grave

agenzia

Si trovava sul marciapiede

VICENZA, 16 FEB – Una bambina di 10 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Vicenza dopo essere stata travolta da un Suv, mentre camminava su un marciapiede. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Creazzo, uno dei comuni dell’hinterland del capoluogo. Secondo una prima ricostruzione l’automobilista, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Valdagno, che stanno svolgendo le indagini, ha perso il controllo del mezzo, che è uscito dalla carreggiata, salendo sopra il marciapiede dove ha travolto la bambina, che era assieme ad alcuni familiari. Soccorsa da un’ambulanza del Suem 118, la piccola è stata stabilizzata sul posto per poi essere trasportata al San Bortolo, dove è stata subito dirottata nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

