Bambini intossicati a Roma, indagato titolare piscina

agenzia

Disposte analisi dopo prelievo acqua

ROMA, 04 GIU – E’ indagato per lesioni gravi il titolare del centro sportivo in via della Capanna Murata, in zona Borghesiana, dove cinque bambini sono stati colti da malori ieri mentre si trovavano in piscina. Uno dei ragazzini si trova in coma farmacologico a causa dell’intossicazione. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, hanno proceduto al sequestro della struttura e sono stati disposti esami dell’acqua dopo alcuni prelievi effettuati ieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA