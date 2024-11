Bambino cade da terrazzo di casa e muore in ospedale

agenzia

L'incidente è avvenuto alla periferia di Perugia

PERUGIA, 05 NOV – Un bambino di dieci anni è morto nella notte all’ospedale di Perugia dopo essere accidentalmente caduto dal balcone della casa di famiglia, alla periferia del capoluogo umbro. Su quanto successo sono in corso accertamenti della polizia ma al momento non emergono responsabilità di altre persone. La dinamica non è comunque ancora del tutto chiara. Il bambino – ricostruiscono oggi i media locali – si sarebbe sporto dal terrazzo. Forse per vedere qualcosa o qualcuno sotto all’abitazione. Quindi la caduta e i soccorsi da parte del 118. E’ stato subito trasportato all’ospedale di Perugia in gravi condizioni dove però è morto durante la notte.

