Bambino di sei anni in gravi condizioni dopo un tuffo in piscina

Nel ferrarese

Al momento non è chiaro se si sia trattato di un principio di annegamento oppure di malore

Un bambino di sei anni è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Cona (Ferrara) in gravissime condizioni dopo essersi tuffato in una piscina del camping Tahiti a Lido Nazioni. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un principio di annegamento oppure di malore in piscina a causa di una congestione. Il piccolo di origini tedesche è stato trasportato in elicottero all’ospedale in codice di massima urgenza. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, anche i carabinieri della stazione di Comacchio.

