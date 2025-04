Bambino precipita in un lucernario mentre va a scuola, è grave

agenzia

Incidente questa mattina a Cermes, in Alto Adige

BOLZANO, 30 APR – E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano un bimbo di otto anni, precipitato questa mattina per circa quattro metri in un lucernario a Cermes, in Alto Adige. L’incidente è avvenuto nei pressi della scuola elementare, mentre il ragazzino si stava recando a lezione. Sul posto sono intervenuti la Croce rossa con il medico d’urgenza, e i Carabinieri. Il bambino è stato portato prima all’ospedale di Merano, vista la gravità delle ferite è poi stato trasferito a Bolzano, dove ora è ricoverato in terapia intensiva.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA