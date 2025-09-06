Bambino schiacciato da una trave in un parco giochi: è grave

In Calabria

A Vibo Valentia. Piccolo ricoverato con prognosi riservata

Un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito in un parco giochi di Vibo Valentia, di proprietà del Comune, dopo essere stato schiacciato da una trave alla quale si era appoggiato e che ha ceduto improvvisamente. Sul posto é intervenuto il personale del 118, che ha portato il bambino in ospedale, dove è stato ricoverato con prognosi riservata a causa delle gravi lesioni interne che ha subito. Il bambino, nel momento dell’incidente, era insieme ai genitori. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo sull’incidente allo scopo di accertare eventuali responsabilità.

