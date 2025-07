Banco tipo e logo ‘vintage’, tra un anno la nuova Porta Portese

agenzia

Gualtieri, 'riportiamo regolarità a una grande incompiuta'

ROMA, 14 LUG – Entro un anno lo storico mercato domenicale di Porta Portese a Roma sarà completamente riqualificato, con il riordino e la regolamentazione degli stalli, un banco-tipo, e un nuovo logo dal sapore ‘vintage’ che celebra gli 80 anni del mercato. L’annuncio è arrivato questa mattina in Campidoglio da parte del sindaco Roberto Gualtieri e del presidente del XII Municipio Elio Tomassetti. A ottobre, ha detto Gualtieri, partirà il bando per l’assegnazione dei nuovi posteggi, che saranno 840, di cui 680 grandi (4×3) e 160 piccoli (3×3). I lavori, che non comporteranno lo stop del mercato, saranno conclusi per l’estate del 2026. “Era una delle incompiute che si trascinavano da decenni – ha commentato Gualtieri – un luogo centrale nell’immaginario della città che ha ispirato tra gli altri De Sica e Baglioni. Nasce nel ’45 ma già esisteva precedentemente. Portiamo regolarità e trasparenza in una situazione che si trascinava da anni”. Il Municipio ha investito 1.2 milioni, e il cantiere su via Portuense inizierà già oggi. Il Campidoglio invece ha previsto uno stanziamento di 2 milioni, ma, ha aggiunto Gualtieri, “porterà anche migliori entrate e più stabili per l’occupazione di suolo pubblico e anche le royalty sui gadget con il logo vincitore del concorso, che sarà riprodotto su magliette, shopping bag e calamite”.

