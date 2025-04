Bandecchi respinge le accuse, ci sono i filmati

agenzia

'Hanno inchiodato accaduto' dice il sindaco

TERNI, 30 APR – “Esistono dei filmati che fortunatamente hanno memorizzato e inchiodato l’accaduto”: il sindaco di Terni Stefano Bandecchi respinge le accuse per le quali è stato chiesto il suo rinvio a giudizio per quanto successo in Consiglio comunale il 28 agosto del 2023. “Non c’è alcuna possibilità di far diventare quell’episodio una cosa diversa da ciò che è realmente stato” afferma con l’ANSA. “Evidentemente – sostiene Bandecchi – il pubblico ministero ha visto un filmato diverso, cercherò semplicemente di fare in modo che il gup riguardi da solo il video per farsi la sua idea. Sono convinto che le persone di buona volontà e di buona coscienza capiscano immediatamente che questa udienza non deve neppure esserci”.

