Bandiere pace e fiori rossi, ragazzi in corteo a Fosse Ardeatine

agenzia

Al Mausoleo si terrà una seduta dell'Assemblea capitolina

ROMA, 26 MAR – È partito da piazza Sant’ Eurosia alla Garbatella, a Roma, il corteo ‘335 semi che germogliano ancora’ in occasione dell’80esimo Anniversario dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine. A partecipare tra gli altri il presidente dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri, oltre a una rappresentanza di studenti, docenti e cittadini. Il corteo è diretto al Mausoleo Ardeatino dove si terrà una seduta dell’Assemblea Capitolina e lo svelamento della targa commemorativa in occasione dell’anniversario. ‘335 spine nei nostri cuori, la storia non è un sogno, la memoria vive’ si legge nello striscione di testa. Sotto la pioggia intensa i ragazzi anche delle scuole medie sfilano tenendo bandiere della pace e centinaia di palloncini rossi. Molti portano in mano un fiore, rosso anch’esso. “Nonostante il maltempo siamo tantissimi. Quel fiore lo deporremo al mausoleo delle Fosse Ardeatine” ha detto Ciaccheri prima della partenza del corteo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA