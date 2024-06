Barca disalberata nel golfo di Trieste, intervento Capitaneria

agenzia

Al largo di Punta Sdobba, in salvo le tre occupanti

TRIESTE, 23 GIU – La Capitaneria di Porto ha salvato questa mattina tre giovani donne slovene la cui barca aveva subito un disalberamento mentre navigavano al largo di Punta Sdobba. Un danno causato probabilmente dalle forti raffiche di Bora che dalla notte scorsa sferzano il golfo di Trieste. Dalla barca – un natante a vela di nove metri battente bandiera slovena – è partita una chiamata di soccorso via Vhf e via Dsc (Digital Selective Call). Le occupanti rassicurate del pronto intervento della Capitaneria, hanno seguito le indicazioni di dare fondo all’ancora e indossare i giubbotti di salvataggio. Nel frattempo, in via precauzionale, la Sala Operativa/Centro Vts (Vessel Traffic Service) della Capitaneria di porto di Trieste ha chiesto a un’unità nelle vicinanze, il rimorchiatore “Med Silver”, impegnato in attività di prove in mare, di raggiungere il natante disalberato e di verificare la situazione. Dopo 30 minuti dalla chiamata iniziale, la motovedetta Sar Cp 881 della Guardia Costiera di Trieste ha raggiunto la posizione dell’incidente e ha immediatamente accolto a bordo le occupanti dell’unità sinistrata, infreddolite e scosse ma in buone condizioni di salute. Successivamente sono state riportarte a terra in sicurezza nel porto di Monfalcone.

