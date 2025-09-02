Barca in difficolta vicino l’Orrido di Nesso sul Lago di Como, in due salvati dalla Guardia di Finanza

lombardia

La Vedetta costiera “V.3006” della Guardia di Finanza, in forza alla Stazione Navale Lago di Como, è intervenuta per soccorrere due persone a bordo di un natante in difficoltà nelle acque antistanti il Comune di Nesso.

I finanzieri hanno notato un’unità da diporto con a bordo due persone immobilizzata da un guasto al motore, che rappresentava un pericolo per la navigazione, intralciando le rotte di avvicinamento dei battelli di linea in una zona molto frequentata dal traffico diportistico. Dopo aver constatato il buono stato di salute degli occupanti e verificato l’impossibilità di riavviare il motore anche con le procedure di emergenza, la vedetta ha rimorchiato l’imbarcazione verso un pontile sicuro nel Comune di Faggeto Lario, mettendola in sicurezza.

