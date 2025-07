Barca in secca in Costa Smeralda, in salvo quattro diportisti

agenzia

Sul posto i vigili del fuoco e la guardia costiera

ARZACHENA, 29 LUG – I Vigili del fuoco del presidio acquatico di Cannigione, ad Arzachena, sono intervenuti davanti al Piccolo Pevero, in Costa Smeralda, per soccorrere una imbarcazione di 8 metri finita su una secca. La barca ha riportato ingenti danni al timone e stava imbarcando molta acqua. La squadra, dopo aver prestato primo soccorso alle quattro persone a bordo ha collaborato per la messa in sicurezza del natante che è stato successivamente trainato nel porto di Porto Cervo. Sul posto è intervenuta anche una motovedetta della Guardia Costiera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA