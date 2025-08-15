Barca si rovescia durante temporale,due dispersi in Lago Bolsena

agenzia

Vigili del fuoco al lavoro

ROMA, 15 AGO – I vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli e quelli di Viterbo, sono impegnati da oggi pomeriggio intorno alle 16 sul lago di Bolsena, alla ricerca di due persone che, secondo alcuni testimoni erano su una barca che si è rovesciata per un improvviso temporale. L’allarme è stato lanciato intorno alle 15 da due persone che si trovavano sulla spiaggia tra Montefiascone e Marta. E sarebbe proprio lì, secondo la loro testimonianza, che la barca improvvisamente si sarebbe rovesciata sotto la pioggia battente, facendo cadere in acqua i due occupanti, uno dei quali avrebbe addirittura alzato il braccio per chiedere aiuto per poi sparire sotto i loro occhi. Sul posto sono intervenute varie unita acquatiche dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Presenti anche due volanti della guardia di Finanza. I natanti hanno battuto palmo a palmo la zona senza individuare la barca. Sul posto in ricognizione anche l’elicottero dei vigili del fuoco. Intorno alle 22 sul luogo è arrivato il presidio mobile per le emergenze dei vigili del fuoco. Le ricerche riprenderanno domani mattina all’alba quando arriveranno anche i sommozzatori Vvf di Roma. Intanto le forze dell’ordine stanno controllando tutti i rimessaggi, noleggi e campeggi della zona nel tentativo di dare un volto ai due presunti scomparsi.

