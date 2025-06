Barche rovesciate alla Vogalonga, soccorsi 30 partecipanti

agenzia

Intervento della Guardia Costiera, nessun ferito grave

VENEZIA, 08 GIU – Circa una trentina di partecipanti alla Vogalonga di Venezia, la manifestazione remiera non competitiva, sono stati soccorsi oggi dallle motovedette della Guardia costiera dopo essere finiti in acqua, in seguito ad un incidente tra più imbarcazioni tra le isole delle Vignole e Sant’Elena. Dapprima è arrivato l’allarme dall’equipaggio di una barca a vela, che segnalava una remiera scuffiata, con 6 persone in acqua; poi, mentre la Capitaneria organizzava i soccorsi, – cui hanno preso parte anche i vigili del fuoco – un’altra motovedetta ha intercettato altri venti partecipanti che erano riusciti a risalire a bordo della propria imbarcazione, dopo essere finiti in mare, e ne verificava le condizioni di sicurezza. Tutti i naufraghi, tra cui numerosi cittadini tedeschi, sono stati tratti in salvo senza riportare ferite gravi. Le due unità della Guardia Costiera hanno provveduto successivamente ad accompagnare le imbarcazioni ai più vicini ormeggi, dove personale sanitario della Croce Verde ha curato chi aveva riportato leggere ferite o contusioni.

