Barcolana a Genova per l’arrivo di Nave Vespucci

A marzo veliero approdò a Trieste prima tappa dopo tour mondiale

TRIESTE, 10 GIU – Dopo aver salutato la partenza da Trieste, lo scorso primo marzo, del Tour Mediterraneo, Barcolana oggi era a Genova per l’arrivo di Nave Vespucci, in occasione della Festa della Marina Militare. A Genova ha portato il motto della prossima edizione dell’evento “Dove la passione incontra il Mare”, già adottato da oltre 230 iscritti alla regata di ottobre. “Siamo partiti alle 5 del mattino – ha raccontato il presidente della Società velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz – dal porto di Genova a bordo di un Solaris 48, per incontrare Nave Vespucci dopo un’ora e mezza di navigazione: l’alba ci ha condotti al fianco della nave scuola più bella del mondo, in un giorno importante per tutta la Marina Militare. Con noi abbiamo portato la passione di tutti i velisti della Barcolana, chiudendo il cerchio aperto a marzo, quando alla fine del tour mondiale Nave Vespucci era approdata a Trieste”. Il presidente Gialuz, a Genova assieme al direttore di Barcolana Piero Zecchini, ha di seguito incontrato le massime autorità della Marina e il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della cerimonia istituzionale cui ha preso parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

