Barcolana57, un evento per l’inclusione, charity Fuori menù

agenzia

Detenuti a fine formazione cucineranno speciale cena di pesce

TRIESTE, 27 SET – C’è un nuovo evento in Barcolana, a favore dell’ inclusività: l’edizione 57 ha un “Fuori Menù”, una cena, il 7 ottobre, preparata da detenuti della Casa Circondariale di Trieste, formati attraverso il progetto di reinserimento sociale “Slow gusto: tecniche di cucina marinara”. Per il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, “il gruppo avrà l’occasione di applicare quanto imparato in una cena aperta alla comunità”, per creare “ponti tra esterno e interno del carcere”, per “una pena che tende davvero alla rieducazione”. La cena si svolgerà al nuovo ristorante “Zinzendorf” di via Nazionale a Opicina: sarà a base di pesce, aperta al pubblico, al costo di 60 euro, prenotando sul sito web di Barcolana (pagina Shop). Parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione DOC, Docenti per l’Istruzione in Carcere, che ha co-organizzato l’evento. Partecipare, ha commentato Gialuz, significa “alimentare la speranza per tante donne e uomini che scontano una pena detentiva e per costruire una società più sicura”. L’evento è sostenuto da Consorzio Prosecco DOC, Azienda Agricola Marina Danieli, Bepi Tosolini, Acqua Dolomia ed è organizzato con l’Isis Bonaldo Stringher.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA