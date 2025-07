Bardonecchia, riapertura provinciale Melezet per fine settimana

agenzia

Città metropolitana: "ma ci sono altre criticità da affrontare"

TORINO, 01 LUG – A Bardonecchia i cantonieri del Circolo di Susa della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino e il personale di una ditta incaricata proseguono le operazioni per la riapertura della strada provinciale 216 del Melezet, interrotta da ieri pomeriggio a causa dell’esondazione del torrente Frejus. La previsione è di poter nuovamente rendere percorribile in sicurezza la strada entro il prossimo fine settimana. La rimozione dell’acqua e del fango presenti sulla carreggiata, sottolinea la Città metropolitana, è solo una delle criticità da affrontare. L’esondazione ha divelto le protezioni laterali e ha asportato numerose barriere new jersey poste a protezione dei veicoli e dei pedoni in transito. Tali barriere potrebbero ora trovarsi nel letto del torrente, e se non sarà possibile recuperarle tutte occorrerà acquistarne di nuove. Si devono inoltre mettere in sicurezza gli imbocchi del ponte della provinciale in direzione della stazione di Bardonecchia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA