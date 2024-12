Barista nega ingresso in orario chiusura e viene accoltellato

agenzia

A Napoli 28enne colpito alla coscia in maniera non grave

NAPOLI, 25 DIC – Stava chiudendo il bar, ieri sera, quando un uomo ha chiesto di entrare e di poter utilizzare il bagno. Il 28enne che stava abbassando la serranda ha detto che non era possibile ed è stato accoltellato alla coscia sinistra. E’ accaduto a Napoli, in via Santa Maria di Costantinopoli. I carabinieri sono intervenuti nell’ospedale Pellegrini dove il 28enne si è fatto soccorrere. L’aggressore dopo averlo colpito si è allontanato; per la vittima dimissioni con una prognosi di sette giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

