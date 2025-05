Barricato in casa in Puglia, affidato al 118 dopo irruzione

agenzia

C'era una fiamma in una stanza, prima lunga negoziazione dei cc

MARGHERITA DI SAVOIA, 04 MAG – Sono terminate da poco le operazioni di negoziazione portate avanti dal primo pomeriggio di oggi dai carabinieri a Margherita di Savoia dove un 47enne in stato di alterazione psicofisica minacciava, brandendo un coltello, di uccidersi e di fare del male ai suoi parenti. L’uomo, con problemi dovuti all’assunzione di alcol e droghe, è stato affidato al personale del 118. I carabinieri erano riusciti a fare uscire dall’abitazione i famigliari, e poi anche a farsi consegnare il coltello. Quando ci si è accorti che c’era un fiamma accesa nella stanza è stata fatta irruzione ed il 47enne è stato affidato al personale sanitario. “L’intervento è durato sei ore con una negoziazione molto lunga a cura del militare specializzato negoziatore”, ha detto al termine delle operazioni il comandante provinciale dei carabinieri di Trani, il colonnello Massimiliano Galasso, evidenziando che l’uomo “è stato parzialmente collaborativo”. “La prima operazione è stata quella di mettere in sicurezza l’abitazione e il palazzo facendo defluire le persone che erano nell’appartamento quindi in particolare la sua famiglia e poi tutto il pianerottolo – ha spiegato il colonnello – sono state interrotte, per questioni di sicurezza, le utenze dopodiché è intervenuto il negoziatore specializzato con le squadre operative di supporto che sono dell’11/o reggimento Puglia che sono la prima risposta a questo tipo di emergenza”. La palazzina è stata cinturata e sotto la finestra da cui l’uomo lanciava oggetti in strada è stato sistemato un gonfiabile. “Quando l’Incident commander, ovvero il comandante del reparto operativo, il colonnello Nardacci, si è accorto che c’era probabilmente l’accensione di una fiamma all’interno della stanza – ha aggiunto – abbiamo deciso di dare luce verde per l’irruzione e il 47enne è stato preso e affidato al personale sanitario per le cure del caso”. Per Galasso, “l’intervento è stato da manuale: mi congratulo pubblicamente con i militari che sono intervenuti perché sono stati bravissimi”.

