Barricato in casa in Puglia consegna coltello ai carabinieri

agenzia

A Margherita di Savoia, 47enne avrebbe problemi di alcol e droga

MARGHERITA DI SAVOIA, 04 MAG – I carabinieri sono riusciti a farsi consegnare il coltello dal 47enne che dal pomeriggio è barricato in un appartamento alla periferia di Margherita di Savoia minacciando di uccidersi e di fare del male ai suoi parenti. I militari erano già riusciti a fare uscire dall’abitazione i famigliari dell’uomo e ora stanno cercando di calmarlo. A quanto si apprende, avrebbe consegnato l’arma a uno dei militari intervenuti. Si tratta di carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Trani che sono al lavoro con un militare specializzato nella negoziazione e con i colleghi della squadra operativa di supporto del reggimento Puglia. Il 47enne avrebbe problemi legati alla dipendenza da alcol e droga e oggi, in evidente stato di agitazione, avrebbe dato in escandescenza, minacciando anche i suoi parenti. È stata sua madre, spaventata dal comportamento del figlio, a contattare i carabinieri. Le attività sono ancora in corso e l’area in cui si trova la palazzina è stata delimitata per motivi di sicurezza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA