Basciano a Sophie Codegoni: “Ti ammazzo, le pagherai tutte”

Minacce

Gip: "Aggressioni, insulti e minacce fino al 14 novembre scorso"

“Se non torni con me, ti ammazzo come un cane”, “affacciati alla finestra, le paghi tt”, “per me sei morta, mi fai schifo”. Sono questi alcuni dei messaggi inviati da Alessandro Basciano, l’influencer da oggi in carcere per stalking nei confronti della sua ex e noto volto della tv, Sophie Codegoni, la quale, secondo il capo di imputazione è stata anche aggredita e strattonata nel corso di eventi pubblici e di lavoro.