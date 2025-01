Basciano in aula, pm chiede arresto per stalking su Codegoni

agenzia

A Milano il Riesame deciderà sul dj denunciato dall'influencer

MILANO, 21 GEN – Il dj Alessandro Basciano si è presentato in Tribunale a Milano per l’udienza, davanti al Riesame, di discussione dell’appello della Procura contro la revoca da parte della gip Anna Magelli della misura della custodia cautelare nei confronti del 35enne, accusato di stalking ai danni della ex, la influencer Sophie Codegoni, e scarcerato il 23 novembre, dopo che era finito a San Vittore meno di 48 ore prima. Il pm Antonio Pansa e l’aggiunta Letizia Mannella, infatti, hanno di nuovo chiesto per il 35enne gli arresti, questa volta i domiciliari, dopo che il 28 novembre scorso la modella 23enne, nelle nuove indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, era stata ascoltata dagli inquirenti e aveva confermato le accuse, la sua paura e il quadro inquietante fatto di insulti gravi, minacce anche di morte e di atteggiamenti persecutori di cui per quasi un anno e mezzo sarebbe stata vittima. Aveva anche confermato di non aver mai ritirato le denunce presentate nei confronti dell’ex. Dopo l’udienza i giudici del Riesame si riserveranno e la decisione sarà depositata nei prossimi giorni.

