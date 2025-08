Basciano non mette bracciale elettronico, a domiciliari

agenzia

Non è venuto in Italia per l'applicazione, aggravamento misura

MILANO, 06 AGO – Scattano gli arresti domiciliari per Alessandro Basciano, il volto noto della tv accusato di stalking nei confronti della ex compagna, la modella Sophie Codegoni, e sottoposto al divieto di avvicinamento. Una misura divenuta definitiva lo scorso 30 aprile con la pronuncia della Cassazione. Oggi, infatti, Basciano non si è presentato all’appuntamento al commissariato di Polizia a Milano per l’applicazione del braccialetto elettronico, facendo sapere tramite il suo legale Leonardo D’Erasmo di non risiedere più in Italia ma alle Canarie. Ora per lui sono previsti i domiciliari, come aveva stabilito il Tribunale del Riesame.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA