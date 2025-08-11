Base jumper grave dopo un lancio dal Becco dell’aquila

agenzia

L'incidente in Trentino questa mattina poco dopo le 7

TRENTO, 11 AGO – Un basejumper di 48 anni è stato trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo un incidente in seguito ad un lancio dal “Becco dell’aquila”, a Dro, in Trentino. Secondo le prime informazioni l’uomo ha avuto dei problemi subito dopo il lancio, poco dopo le 7 del mattino, e ha impattato violentemente contro la parete, con la vela che si è impigliata sulle rocce. Sul posto il Soccorso alpino con 5 operatori della Stazione Riva del Garda, che sono stati calati con il verricello in parete e hanno recuperato il ferito. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Dro.

