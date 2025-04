‘Basta violenze sulle donne’, tanti messaggi per Ilaria

agenzia

Striscioni, fiori e peluche davanti all'abitazione a Terni

TERNI, 07 APR – “Per Ilaria e per tutte le altre vittime. Basta violenze sulle donne”. È uno dei tanti striscioni e cartelli apposti accanto al recinto della casa di Ilaria Sula. Numerosi i messaggi che comuni cittadini hanno voluto lasciare in ricordo della ragazza e contro i femminicidi. Lettere, biglietti degli amici, dei parenti, contornati di fiori, lumini, peluche. “Ogni tramonto – si legge in un altro foglio – porta via un giorno ma non il tuo ricordo”; “Il ritorno a casa di una figlia deve essere una certezza, non una speranza”, firmato, un padre; “Se domani tocca a me distruggi tutto, voglio essere l’ultima. Ai tuoi occhi azzurri, al tuo sorriso, Ilaria per sempre”, è la scritta che compare su un grande striscione.

