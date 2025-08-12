Batte la testa su un sasso durante un’escursione, ferita 59enne

agenzia

Veronese trasportata in elisoccorso in ospedale

TRENTO, 12 AGO – Una donna di 59 anni residente a Pressana (Verona), è stata soccorsa nel pomeriggio dopo essere caduta malamente su una pietra bagnata lungo il Rio di Folgorida, poco sotto la cascata omonima in val di Genova, nei pressi della località Ragada, in Trentino. Cadendo, la donna ha sbattuto la testa su un masso. La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 – comunica il Soccorso alpino del Trentino – è arrivata intorno alle 15 da parte di una persona che si trovava sul posto e ha assistito alla caduta. La Centrale unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento della stazione di Pinzolo del Soccorso alpino e speleologico Trentino. La donna è stata raggiunta dai soccorritori e dal personale sanitario che hanno valutato le condizioni dell’infortunata. Valutata la gravità dell’infortunio alla testa ed i sintomi della donna gli operatori del Soccorso alpino hanno assicurato la donna alla barella spinale e l’elicottero l’ha trasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento.

