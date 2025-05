Bayesian, il cronoprogramma delle operazioni di recupero

agenzia

Prima il taglio dell'albero, 20 giorni per scafo in superficie

ROMA, 07 MAG – Si è conclusa la riunione operativa nell’ufficio circondariale di Porticello per il recupero del Bayesian, il veliero affondato la notte del 19 agosto dello scorso anno al largo della borgata marinara del Palermitano. Nel corso del briefing sono state comunicate le date dell’operazione che porterà entro 20 giorni lo scafo in superficie. In questi giorni dovrebbero iniziare i lavori del taglio dell’albero dell’imbarcazione, lungo 72 metri, che resterà a fondo e sarà recuperato in un secondo momento. Poi una volta che la gru più grande, la Hebo Lift 10, raggiungerà la zona del naufragio dal vicino porto di Termini Imerese inizieranno le manovre vere e proprie per il recupero del veliero. È stato stabilito che ogni modifica che sarà apportata allo scafo nel corso delle operazioni verrà filmata e segnalata. Successivamente l’imbarcazione sarà trasferita a Termini Imerese dove inizieranno i lavori dei consulenti nominati dalla Procura e dalle parti che dovranno accertare le cause del naufragio.

