Belfiore,2 anni intensi,lascio Roma sicura e pronta per Giubileo

agenzia

Questore lascia incarico,nominato vicario del capo della polizia

ROMA, 18 SET – “Sono stati due anni molto intensi. E’ stato arato e seminato un terreno importantissimo. Lasciamo la città sicura”. Così il questore di Roma uscente, Carmine Belfiore, nominato vicario del capo della polizia, nel saluto con la stampa. “La percezione di sicurezza deve migliorare – ha aggiunto – ma noi ci siamo e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi”. Belfiore ha sottolineato che “la cosa principale è un nuovo metodo di lavoro condiviso con le altre istituzioni: carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e polizia locale. Siamo stati una grande squadra coordinata dal prefetto. Le criticità le abbiamo superate tutti insieme”. “Per il Giubileo siamo attrezzati, lascio un sistema della sicurezza di altissimo profilo”, ha aggiunto Belfiore. Per quanto riguarda gli uomini in campo per l’Anno santo ha detto che “stiamo ancora quantificando i rinforzi di cui abbiamo bisogno. Ci saranno giornate che attireranno milioni di persone e giornate in cui ce ne saranno meno. Quindi avremo dei rinforzi standard con incrementi da valutare con la flessibilità del personale”. “In due anni solo la polizia a Roma ha sequestrato oltre 70 quintali di droga di vari tipi per un valore di oltre 40 milioni di euro”, ha sottolineato il questore uscente. “La droga è una piaga sociale che bisogna estirpare ci sono una serie di attività che ci fanno ben sperare per il futuro”, ha aggiunto. “Abbiamo messo in campo azioni di prevenzione per formare le fasce deboli. Siamo stati nelle scuole raggiungendo oltre 110mila studenti, abbiamo effettuato decine di arresti contro le truffe e gestito circa 150 grossi cortei – ha aggiunto -. C’è un controllo importante del territorio”. Il ricordo più bello di questi due anni per Belfiore “è quando a Tor Bella Monaca un gruppo di ragazzini è sceso dalle Torri per giocare a pallone in un campetto che avevamo appena riqualificato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA