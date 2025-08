Benedetta Rossi operata per un brutto nodulo lancia un messaggio sui social: «Fate prevenzione»

Salute

La nota food blogger ha subìto un intervento ma adesso sta bene

«Lunedì scorso ho affrontato un intervento chirurgico. Da qualche settimana avevo scoperto di avere un brutto nodulo alla tiroide e per questo mi sono dovuta operare. L’operazione è riuscita senza complicazioni, io sto bene e sono già a casa». A raccontarlo su Instragram è Benedetta Rossi, la nota food blogger di «Fatto in casa da Benedetta».

«Quello che ho fatto – aggiunge – è un tipo di intervento un pò delicato, che coinvolge in parte anche le corde vocali, quindi in questi giorni facevo fatica a parlare, ma adesso la voce sta tornando. Ora dovrò tenere questo cerotto per un pò, riposare e recuperare le energie».Benedetta Rossi conclude il post con un consiglio: «Cerchiamo sempre di trovare il tempo per fare controlli regolari, è importantissimo».

